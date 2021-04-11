Госсекретарь США и глава МИД Великобритании провели телефонные переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой британского МИД Домиником Раабом. Об этом информирует пресс-служба Госдепа США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой британского МИД Домиником Раабом. Об этом информирует пресс-служба Госдепа США.

Стороны обсудили обстановку в Афганистане, подтвердили свою поддержку Украине. В сообщении пресс-службы отмечается, что страны подчеркнули важность прекращения усиления "военной силы" на границе Незалежной.

Ситуация на границе Украины усложняется с февраля этого года. Киев несколько раз нарушал установленный режим прекращения боевых действий. Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщал, что РФ ждет от США эффективного противодействия напряженной политики государства. Дипломат призвал Белый дом внимательнее отнестись к вопросу Украины и не нагнетать обстановку своими действиями.