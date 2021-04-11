Почта Сербии подарят Путину марки с изображением первых советских космонавтов

Коллекционные марки с портретами первых космонавтов, созданные в Сербии к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, будут переданы президенту России Владимиру Путину.

Коллекционные марки с портретами первых космонавтов, созданные в Сербии к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, будут переданы президенту России Владимиру Путину.

Путин получит уникальные марки под номером один. Сербскому президенту достанутся марки под номером два. Об этом заявил и.о. директора почты Сербии Зоран Джорджевич, информирует РИА Новости.

Жители Сербии с большим уважением относятся к любым достижениям братского народа. Это отразилось при создании памятных марок, которые напоминают о великих успехах СССР в космосе, отметил глава сербской Почты. Национальная почтовая служба Сербии планирует выпустить 12 апреля издание памятных марок с портретами космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой.