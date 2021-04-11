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0:30   11 Апреля 2021
Происшествия

Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом под Кировом

Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом под Кировом

ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло на трассе в Кировской области. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили травмы.

Авария произошла в 21:20 субботы на 14-м километре трассы Киров — Русское. Иномарка Chevrolet Cruze столкнулась с автобусом ПАЗ, который перевозил пассажиров, уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Водитель иномарки погиб на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили один пассажир легкового автомобиля и три пассажирки автобуса. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

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#авария #дтп #кировская область

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