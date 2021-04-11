Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом под Кировом

ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло на трассе в Кировской области. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили травмы.

ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло на трассе в Кировской области. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили травмы.

Авария произошла в 21:20 субботы на 14-м километре трассы Киров — Русское. Иномарка Chevrolet Cruze столкнулась с автобусом ПАЗ, который перевозил пассажиров, уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Водитель иномарки погиб на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили один пассажир легкового автомобиля и три пассажирки автобуса. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.