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0:12   11 Апреля 2021
Происшествия

Репетитор похитил 13-летнего подростка на юго-западе Москвы

Репетитор похитил 13-летнего подростка на юго-западе Москвы

Мужчина похитил школьника в Москве и увез его в Свердловскую область. Преступление было совершено 7 апреля.

Следствие установило, что репетитор обманом посадил подростка в такси и увез его в неизвестном направлении. Тревогу забили родители мальчика. Они сообщили полицейским об исчезновении ребенка и крупной суммы денег из своей квартиры. Речь идет о 3 млн рублей, а еще 100 тысяч рублей подросток перевел на свою банковскую карту и обналичил их, говорится на сайте регионального СК РФ.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение мальчика. По подозрению в похищении задержан 29-летний уроженец Казахстана, который работал репетитором. Сейчас мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего".

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#москва #ребенок #похищение

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