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23:49   10 Апреля 2021
Происшествия

Режиссер Эмиль Верник скончался в возрасте 96 лет

Режиссер Эмиль Верник скончался в возрасте 96 лет

Народный артист России Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни от остановки сердца в субботу, 10 апреля, сообщил его сын Игорь.

О месте и времени похорон главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио пока не сообщается, информацию актер обнародует позже, сообщает ТАСС.

Под руководством Верника вышло более 200 радиопостановок. Он также был актером и режиссером театра "Московские литературные чтения", проводил двуязычные литературные вечера с артистами из разных стран, преподавал в Школе-студии МХАТ.

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