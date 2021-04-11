Режиссер Эмиль Верник скончался в возрасте 96 лет

Народный артист России Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни от остановки сердца в субботу, 10 апреля, сообщил его сын Игорь.

Народный артист России Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни от остановки сердца в субботу, 10 апреля, сообщил его сын Игорь.

О месте и времени похорон главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио пока не сообщается, информацию актер обнародует позже, сообщает ТАСС.

Под руководством Верника вышло более 200 радиопостановок. Он также был актером и режиссером театра "Московские литературные чтения", проводил двуязычные литературные вечера с артистами из разных стран, преподавал в Школе-студии МХАТ.