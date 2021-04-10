Доктор Мясников назвал основные причины частого сердцебиения

Учащенный пульс может стать признаком опасных болезней. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Учащенный пульс может стать признаком опасных болезней. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Пульс здорового взрослого человека должен быть не выше 80 ударов в минуту. При показателях более 100 ударов в минуту, нужно пройти медицинское обследование для исключения серьезных болезней. Об этом Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Такой симптом может быть вызван проблемами щитовидной железы. Для исключения эндокринных заболеваний понадобится сдать необходимые анализы. Анемия также может быть причиной учащенного сердцебиения, отметил Мясников. Частота пульса способна меняться и под влиянием стрессов, тахикардии.