NASA перенесло первые испытания вертолета Ingenuity на Марсе

Первые летные испытания беспилотника Ingenuity на Марсе отложены. Об этом сообщили на официальном сайте NASA.

Первые летные испытания беспилотника Ingenuity на Марсе отложены. Об этом сообщили на официальном сайте NASA.

Летные испытания пройдут не раньше 14 апреля, сообщается на сайте NASA. Ранее обсуждалось, что тестовый запуск состоится 11 апреля, а данные на Землю поступят 12 апреля. Решение о переносе было принято в связи с поступившими с Марса данными.

Специалисты ведомства заявили, что в среду вечером провели испытания пропеллера вертолета и все механизмы работают в штатном режиме. Полет планируется на высоте пяти метров от поверхности Марса. Запуски будут продолжаться не менее 31 земных суток.

Ранее главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам рассказывал о хрупкости аппарата. В случае падения он может получить повреждения и стать неисправным.