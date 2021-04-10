Церемония похорон принца Филиппа пройдет в несколько этапов

Прощание с принцем Филиппом пройдет 17 апреля в Виндзорском замке. Об этапах церемонии похорон рассказал историк погребальной культуры Михаил Питателев.

Прощание с принцем Филиппом пройдет 17 апреля в Виндзорском замке. Об этапах церемонии похорон рассказал историк погребальной культуры Михаил Питателев.

Великобритания объявила восьмидневный траур в связи со смертью принца Филиппа. Он заканчивается 17 апреля. Британская королева Елизавета II пробудет в трауре 30 дней, на протяжении которых не будет исполнять государственные дела, пояснил историк погребальной культуры в беседе с каналом 360tv.ru.

Прощание с принцем Филиппом будет церемониальным. Прежде всего королевская семья сделает публичное объявление о смерти. Если бы Филипп был наследником престола, то похороны были бы государственными. При таком раскладе гроб с телом выставляют в Вестминстере, на территории которого собирается парламент страны. Однако гроб с Филиппом будет находиться в Виндзоре, где с ним смогут проститься придворные.

Во время церемонии прощания с речью выступит лорд-камергер, ответственный за хозяйство дворца. Затем пройдет богослужение по англиканскому канону, после чего умершего похоронят в семейном склепе.