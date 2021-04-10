Врач Еделев перечислил отличия гриппа и коронавируса

Коронавирусную инфекцию сложно отличить от гриппа из-за схожих симптомов. Как определиться с диагнозом, рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Коронавирусную инфекцию сложно отличить от гриппа из-за схожих симптомов. Как определиться с диагнозом, рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Избежать ошибки в диагнозе можно с помощью лабораторного тестирования. Но насторожить могут симптомы, которые более характерны для коронавируса. Среди них отдышка в спокойном состоянии, заложенность в груди, высокая температура, небольшая боль в горле, сухой кашель, головная боль и слабость, передает слова доктора NEWS.ru.

"Как самостоятельные симптомы могут быть потеря вкуса и нарушения ощущения запаха. В ряде случаев проявляются симптомы тяжелой интоксикации", — отметил врач Еделев.

Вирус гриппа поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — нижние. При заболевании гриппом у людей резко поднимается температура и появляется озноб, сухой кашель, насморк и боязнь света. Чтобы снизить риск заболевания COVID-19, нужно носить маску, не трогать лицо грязными руками, обрабатывать их антисептиком, напомнил специалист.