Кабулов объяснил, почему Москва еще не получила приглашение на встречу по Афганистану

Встреча по Афганистану в Турции еще готовится, рассказал спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Встреча по Афганистану в Турции еще готовится, рассказал спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По словам дипломата, Россия приглашение на конференцию, как и другие участники, еще не получала, потому что их "просто никому еще не рассылали". Он также добавил, что о сроках мероприятия говорить еще рано, пишет РИА Новости.

"Прежде чем сроки объявлять: мы не получили ни концепцию, ни повестку встречи, она так и не согласована, и так далее. Вот когда получим, тогда и будем рассматривать (вопрос об участии. — Прим. ред.)", — сказал Кабулов.

Ранее глава турецкого дипведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что проведение конференции по Афганистану в Стамбуле планируется в апреле. Позднее СМИ сообщили, что мероприятие может состояться в середине месяца.