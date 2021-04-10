Шесть кандидатов ведут борьбу за пост главы города Льгова Курской области

Шесть человек претендуют на пост главы города Льгов Курской области. Каждый кандидат обязан представить программу развития муниципалитета.

Шесть человек претендуют на пост главы города Льгов Курской области. Каждый кандидат обязан представить программу развития муниципалитета.

На должность главы Льгова претендуют врио главы администрации города Алексей Савенков, экс-заместитель главы городской администрации Алексей Клемешов, а также кандидаты Александр Обухов, Максим Коростелев, Алексей Северинов и Анастасия Тимченко.

Бывший глава Льгова Владимир Воробьев покинул свой пост после того, как в отношении него завели уголовное дело. Следователи предполагают, что Воробьев присвоил 130 тысяч рублей из бюджета, используя коррупционную схему. Ведется расследование, а экс-глава города находится под домашним арестом.