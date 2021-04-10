Российский востоковед усомнился в подлинности документа NHK по Курильским островам

Востоковед Алексей Маслов подверг сомнению подлинность документа NHK о переговорах СССР и Японии по Курилам, которые проходили в 1973 году. Об этом он сообщил журналистам.

Востоковед Алексей Маслов подверг сомнению подлинность документа NHK о переговорах СССР и Японии по Курилам, которые проходили в 1973 году. Об этом он сообщил журналистам.

Речь идет о документе с планом предполагаемой речи генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева на переговорах с японской стороной, который якобы попал к журналистам NHK. По информации телеканала, СССР "рассматривал возможность" заключения мирного соглашения с Токио по итогам Второй мировой войны через передачу части Курил.

Маслов во время беседы с корреспондентом издания "ПолитРоссия" обратил внимание, что Токио часто выбрасывает в массовое сознание идею о скором решении "территориального вопроса". По мнению эксперта, даже если бы такое предложение было озвучено, то едва бы привело к какой-то серьезной подвижке.