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20:58   10 Апреля 2021
Происшествия

Лобовое ДТП на Киевском шоссе в Москве унесло жизнь человека

Лобовое ДТП на Киевском шоссе в Москве унесло жизнь человека

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая привела к смерти жителя столицы, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Два легковых автомобиля попали в ДТП на Киевском шоссе при повороте на деревню Бекасово. Один человек скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Полиция проводит проверку касательно причин и обстоятельств аварии. Состояние других участников ДТП устанавливается.

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#авария #дтп #гибдд

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