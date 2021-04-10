Полицейские задержали на протестах в Хельсинки 20 демонстрантов

Жители финской столицы вышли на улицы города на несогласованную акцию, направленную против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Жители финской столицы вышли на улицы города на несогласованную акцию, направленную против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

По предварительным данным, правоохранители задержали 20 участников события, а также выписали штраф десяти водителям за нарушение правил вождения во время несогласованной акции, сообщают СМИ.

Премьер-министр страны Санна Марин ранее выступила с сообщением, что власти надеются на то, что эпидемиологическая обстановка с COVID-19 придет в норму к концу июня 2021 года благодаря вакцинации. Если их прогнозы сбудутся, то кабмин подготовит пошаговый план снятия ограничений.