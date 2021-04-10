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20:40   10 Апреля 2021
Политика

Глава МИД Белоруссии указал на нежелание Киева выполнять минские договоренности

Глава МИД Белоруссии указал на нежелание Киева выполнять минские договоренности

Заявление Киева о возможном переносе площадки для переговоров по стабилизации обстановки в Донбассе говорит о нежелании украинских политиков выполнять условия соглашений.

Об этом сообщил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Ранее бывший украинский президент Леонид Кравчук предложил перенести площадку для переговоров по Донбассу из Минска в Польшу.

Глава МИД Белоруссии напомнил, что президент Александр Лукашенко много раз говорил о ненавязчивой позиции Минска в этом вопросе. Вакханалия вокруг спора о переносе площадки для встреч говорит о нежелании Киева выполнять минские договоренности, подчеркнул министр.

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#украина #кравчук #макей

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