Глава МИД Белоруссии указал на нежелание Киева выполнять минские договоренности

Заявление Киева о возможном переносе площадки для переговоров по стабилизации обстановки в Донбассе говорит о нежелании украинских политиков выполнять условия соглашений.

Заявление Киева о возможном переносе площадки для переговоров по стабилизации обстановки в Донбассе говорит о нежелании украинских политиков выполнять условия соглашений.

Об этом сообщил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Ранее бывший украинский президент Леонид Кравчук предложил перенести площадку для переговоров по Донбассу из Минска в Польшу.

Глава МИД Белоруссии напомнил, что президент Александр Лукашенко много раз говорил о ненавязчивой позиции Минска в этом вопросе. Вакханалия вокруг спора о переносе площадки для встреч говорит о нежелании Киева выполнять минские договоренности, подчеркнул министр.