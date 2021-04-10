Глава Тяжинского муниципального округа Кошкин подал в отставку

Глава Тяжинского муниципального округа Кемеровской области Сергей Кошкин ушел с занимаемой должности по собственному желанию.

Глава Тяжинского муниципального округа Кемеровской области Сергей Кошкин ушел с занимаемой должности по собственному желанию.

Решение о досрочном прекращении полномочий было принято на 26-й внеочередной сессии Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа. Причиной послужило заявление Кошкина об уходе по собственному желанию.

Кроме того, на заседании назначили временно исполняющего обязанности главы округа Виктора Сереброва. Он вступил в должность 10 апреля 2021 года.

Стоит отметить, что Сергей Кошкин занимал соответствующую должность с 2015 года. Его избрали на второй срок весной 2020 года.