Президенты Турции и Украины договорились о стратегическом партнерстве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский подвели итоги переговоров в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский подвели итоги переговоров в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ.

Главы двух государств, завершая встречу, договорились продолжать стратегическое партнерство. Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку "Крымской платформе". Он также обменялся мнениями с Владимиром Зеленским о ситуации на востоке Украины. По мнению турецкого лидера, ее можно разрешить политическим путем.