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20:25   10 Апреля 2021
Политика

Президенты Турции и Украины договорились о стратегическом партнерстве

Президенты Турции и Украины договорились о стратегическом партнерстве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский подвели итоги переговоров в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ.

Главы двух государств, завершая встречу, договорились продолжать стратегическое партнерство. Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку "Крымской платформе". Он также обменялся мнениями с Владимиром Зеленским о ситуации на востоке Украины. По мнению турецкого лидера, ее можно разрешить политическим путем.

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#эрдоган #переговоры #зеленский

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