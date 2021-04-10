20:25 10 Апреля 2021Политика
Президенты Турции и Украины договорились о стратегическом партнерстве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский подвели итоги переговоров в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский подвели итоги переговоров в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ.
Главы двух государств, завершая встречу, договорились продолжать стратегическое партнерство. Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку "Крымской платформе". Он также обменялся мнениями с Владимиром Зеленским о ситуации на востоке Украины. По мнению турецкого лидера, ее можно разрешить политическим путем.