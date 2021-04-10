Рестайлинг «передка»: в РФ стартовало производство нового бескапотного «Урала»

«Урал» начал производство бескапотных неполноприводных грузовиков нового поколения.

Автозавод «Урал» начал производство бескапотных неполноприводных грузовиков нового поколения. Первую модель в линейке представили в октябре 2020 года — это самосвал Урал С35510 6x4, пишет «Тарантас Ньюс».

В новинке стоит кабина от Iveco TurboTech образца 1984 года, но теперь ее подвергли «рестайлингу». Снаружи дизайн «передка» изменен: есть пластиковый бампер, блок-фары классического КАМАЗа и большие зеркала заднего вида. Бампер поделен на несколько больших сегментов с внешними болтовыми креплениями.

Салон оснащен современной панелью, а руль у «Уралов» теперь многофункциональный. Также имеется цифровая комбинация приборов, кондиционер, тросиковый привод рычага коробки передач и медиасистема. В качестве шасси — рама, узлы и агрегаты от капотного Урала Next в дорожной модификации. Эта модель в выпуске уже 2,5 года.

Урал С35510 может похвастаться 420 л.с. мощности и объемом двигателя в 11,1 литра. Грузоподъемность — 21 тонна, полная масса — 35 тонн, а максимальная скорость — 90 километров в час.