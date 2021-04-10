Перенджиев: спокойная реакция РФ на провокации вызывает раздражение у США

Генштаб РФ определил все варианты развития событий конфликта с США и Украиной, заявил военный эксперт.

Генштаб РФ определил все варианты развития событий конфликта с США и Украиной на фоне обострения эскалации на Донбассе. Речь идет в том числе и о нежелательном сценарии в Черноморской акватории, подчеркнул военный эксперт Александр Перенджиев.

По его словам, «мозгом армии» разработаны оперативные планы действий российских ВС и других силовых структур по каждой возможной провокации со стороны Киева. Содержание этих планов — военная тайна, подчеркнул Перенджиев.

Вместе с этим готовятся и «антисанкционные» меры. Пока работа ведется «спокойно и слаженно». поделился эксперт с корреспондентом Nation News.

«А вот в стране наших "оппонентов" как раз наблюдается мандраж и раздражение. Особенно по поводу спокойствия и уверенности России в правоте своих действий, прежде всего, во внешнеполитическом направлении. Российскую Федерацию не запугать и она готова к отражению различных вызовов и угроз», — заявил Перенджиев.

Ранее политолог объяснил, чего ждать от новой военной стратегии Украины. По мнению Перенджиева, попытки официального Киева создать «движение сопротивления» и сформировать систему «территориальной обороны» ведет к появлению подпольных вооруженных ячеек, которые могут выйти из под контроля.