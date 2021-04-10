СК начал проверку после обнаружения тела женщины в канализации Ставрополя

Найденная в Ставрополе в колодце ливневой канализации женщина утонула. Тело нашли во время ремонтных работ в колодце.

Найденная в Ставрополе в колодце ливневой канализации женщина утонула. Тело нашли во время ремонтных работ в колодце.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти. Тело женщины было найдено в ливневой канализации. Труп обнаружили строители, когда ремонтировали колодец.

Медэкспертиза показала, что тело пролежало там около трех месяцев. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

В настоящее время нет данных, указывающих на криминальный характер смерти. Организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.