Педагог из Ленинградской области получил 15 лет колонии за насилие над детьми

Тренера детско-юношеского центра творчества Светогорска признали виновным в совершении 13 эпизодов насильственных и развратных действий в отношении несовершеннолетних подопечных.

Тренера детско-юношеского центра творчества Светогорска признали виновным в совершении 13 эпизодов насильственных и развратных действий в отношении несовершеннолетних подопечных.

По версии следствия, виновник события в период с мая 2013 года по сентябрь 2019-го причинял психический и физический вред детям в возрасте от восьми до 14 лет. Также правоохранители установили, что злоумышленник ездил с воспитанниками под видом участия в соревнованиях в Турцию и Тунис, где приставал к детям, сообщает пресс-служба СК по региону.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и по трем случаям ст. 135 УК РФ "Развратные действия". Осужденный будет отбывать свое наказание в исправительной колонии строгого режима.