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19:37   10 Апреля 2021
Происшествия

Пешеход упрекнул московского таксиста в нарушении правил и получил пулю в ногу

Пешеход упрекнул московского таксиста в нарушении правил и получил пулю в ногу

Полицейские ведут в Москве розыск таксиста. По данным регионального ГУ МВД, злоумышленник ранил пешехода.

Конфликт разгорелся недалеко от дома №78 на Алтуфьевском шоссе. Водитель автомобиля такси достал пистолет и выстрелил в ногу оппоненту. Пострадавший был госпитализирован, а стрелок спешно покинул место происшествия, сообщало ТАСС.

Согласно неофициальной информации, перепалка началась после замечания пострадавшего. Он возмутился тем, что таксист заехал на тротуар. Пешеход решил заснять факт нарушения ПДД, за что в дальнейшем поплатился.

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#москва #стрельба #таксист

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