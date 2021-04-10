Саакашвили назвал украинских силовиков «главными бандитами» на Украине

Саакашвили неприятно удивил сотрудников Службы безопасности Украины резкими словами в их адрес.

Экс-президент Грузии, а ныне украинский чиновник Михаил Саакашвили назвал сотрудников Службы безопасности Украины врагами экономики страны.

«Я не видел ни одного бедного и честного СБУшника. Их нельзя допускать. Это и есть главные бандиты и враги экономики», — заявил председатель Исполнительного комитета реформ Украины в эфире телеканала «Украина».

Критика в адрес главной украинской спецслужбы звучит из уст Саакашвили все чаще. В конце марта политик призвал президента Владимира Зеленского «прикрыть» СБУ, которая стала «главной коррупционной организацией» на Украине.

«В свое время в Грузии я закрыл министерство безопасности и от этого, уверяю вас, в Грузии стало только безопаснее», — отмечал он в Facebook.

Ранее Саакашвили не менее резко высказался о инвестиционной политике в стране, посетовав на нежелание иностранных партнеров вкладываться в украинское «кидалово». Подробнее о том, как бывший глава Грузии стал неудобным и на Украине из-за своей риторики — читайте в нашей статье.