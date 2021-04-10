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19:16   10 Апреля 2021
Происшествия

Волонтеры ищут в Ленобласти пропавшую 17-летнюю девушку с серо-зелеными глазами

Волонтеры ищут в Ленобласти пропавшую 17-летнюю девушку с серо-зелеными глазами

Члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" на протяжении нескольких дней пытаются установить местоположение 17-летней школьницы из поселка Новоселье.

По предварительным данным, девушка-подросток ушла из дома и не вернулась в положенное время. Вскоре ее родственники обратились к волонтерам с просьбой о помощи. В день своего исчезновения местная жительница была одета в бежевую куртку и серые штаны в клетку. При себе у ученицы был рюкзак. У нее светлые волосы и глаза серо-зеленого цвета.

Участники отряда просят всех, кто знает о том, где может находиться пропавшая, откликнуться и рассказать добровольцам или позвонить на горячую линию сотрудников правоохранительных органов.

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#поиск #ленобласть #школьница

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