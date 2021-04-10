Ученик лицея погиб после урока физкультуры в Новочебоксарске

Следователи выясняют точные причины смерти ученика лицея в Новочебоксарске. Также проверяется учреждение, где ребенок лечился.

Следователи выясняют точные причины смерти ученика лицея в Новочебоксарске. Также проверяется учреждение, где ребенок лечился.

Несчастный случай произошел с 15-летним учеником после занятия физкультурой.

По данным следователей, у ребенка были серьезные проблемы со здоровьем, невзирая на которые он продолжал заниматься. Информация об этом появилась на сайте следственного управления СК России по Чувашской Республике. Однако точную причину смерти подростка установят только после экспертизы, которую уже назначили специалисты. Кроме того, правоохранители собираются проверить медицинское учреждение, где мальчик находился под наблюдением.