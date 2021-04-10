Дайверы обнаружили затонувший катер на дне озера в Ленобласти

Корабль, найденный на дне Длинного озера в Выборгском районе, оказался тренировочным судном. Он был затоплен специально около четырех лет назад.

Корабль, найденный на дне Длинного озера в Выборгском районе, оказался тренировочным судном. Он был затоплен специально около четырех лет назад.

Дайверы, нырнувшие на дно Длинного озера, обнаружили неизвестный корабль. Они не смогли установить его название из-за толщи воды, однако по внешнему виду судно напоминало катер, потерпевший крушение по неизвестной причине.

Позже представители клуба Pro Diving Club сообщили ФАН, что найденное судно является тренировочным и было намеренно отправлено на дно четыре года назад. В настоящее время дайверы проходят подготовку при помощи данного корабля.