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18:59   10 Апреля 2021
Происшествия

Прокуратура проверит московский ТЦ после травмы девочки в игровой комнате

Прокуратура проверит московский ТЦ после травмы девочки в игровой комнате

Московской школьнице понадобилась медицинская помощь после посещения игровой комнаты в торговом центре. По факту инцидента будет проведена проверка.

Семилетняя девочка во время нахождения в игровой комнате в одном из московских ТЦ получила травму, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Пострадавшая ударилась о незащищенный элемент конструкции, после чего ей понадобилась медицинская помощь.

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Стражи порядка проверят соблюдение федерального закона о несовершеннолетних, а также мер безопасности при оказании услуг гражданам. В случае обнаружения нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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#москва #ребенок #прокуратура #травма

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