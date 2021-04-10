Прокуратура проверит московский ТЦ после травмы девочки в игровой комнате

Московской школьнице понадобилась медицинская помощь после посещения игровой комнаты в торговом центре. По факту инцидента будет проведена проверка.

Московской школьнице понадобилась медицинская помощь после посещения игровой комнаты в торговом центре. По факту инцидента будет проведена проверка.

Семилетняя девочка во время нахождения в игровой комнате в одном из московских ТЦ получила травму, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Пострадавшая ударилась о незащищенный элемент конструкции, после чего ей понадобилась медицинская помощь.

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Стражи порядка проверят соблюдение федерального закона о несовершеннолетних, а также мер безопасности при оказании услуг гражданам. В случае обнаружения нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.