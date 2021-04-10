В МИД РФ отметили важность грядущих выборов в Палестине

Проведение общепалестинских выборов станет важным шагом для возобновления палестино-израильских переговоров. Об этом заявили в МИД РФ.

Проведение общепалестинских выборов станет важным шагом для возобновления палестино-израильских переговоров. Об этом заявили в МИД РФ.

В сообщении ведомства сказано, что предстоящий избирательный процесс позволит преодолеть раскол в рядах палестинцев. Кроме того, выборы являются важным условием для возобновления палестино-израильских отношений. В министерстве добавили, что восстановление межпалестинского единства станет важным шагом для оздоровления социально-экономической ситуации на территории региона.

В МИД РФ напомнили, что выборы пройдут 22 мая 2021 года. Граждане проголосуют за новый состав Палестинского законодательного совета. Организация избирательного процесса стала возможна благодаря консенсусу, который смогли достичь ведущие палестинские политсилы после переговоров в Каире.