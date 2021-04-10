Учительница биологии из Курской области подозревается в совращении пятиклассника

Мать 12-летнего школьника обнаружила интимную переписку сына с учительницей биологии в одном из мессенджеров. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Мать 12-летнего школьника обнаружила интимную переписку сына с учительницей биологии в одном из мессенджеров. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Предварительно установлено, что 44-летняя учительница совратила своего ученика в прошлом году. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом, сообщает ГУ МВД по Курской области.

Примечательно, что педагог замужем и воспитывает двоих детей. Муж задержанной в происходящее не верит и защищает жену перед общественностью.

Следствие считает, что это не первый случай растления в биографии женщины. Найдена похожая переписка с другим несовершеннолетним учеником в 2018 году. Расследование уголовного дела продолжается.