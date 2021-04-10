Бывший гитарист группы Sabaton Рикард Сунден получил срок за педофилию

Участник группы Sabaton осужден за изнасилование восьмилетней девочки. В ходе обысков у него изъяли детскую порнографию.

Участник группы Sabaton осужден за изнасилование восьмилетней девочки. В ходе обысков у него изъяли детскую порнографию.

По данным полиции, все произошло, когда девочка осталась ночевать у дочери шведского музыканта Рикарда Сундена. Дети спали в одной комнате. Осужденный вошел в помещение и совершил насильственный акт в отношении малолетней.

Потерпевшая долго скрывала случившееся и позже рассказала об этом подруге. Мать девочки обратила внимание на перемены, которые в ней произошли после инцидента. По словам женщины, дочь стала замкнутой и беспокойной.

Позже школьница во всем созналась. Родительница тут же обратилась в полицию. Отец троих детей Сунден отрицал все обвинения. Суд признал музыканта виновным и приговорил к девяти месяцам лишения свободы.