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18:37   10 Апреля 2021
Происшествия

Бывший гитарист группы Sabaton Рикард Сунден получил срок за педофилию

Бывший гитарист группы Sabaton Рикард Сунден получил срок за педофилию

Участник группы Sabaton осужден за изнасилование восьмилетней девочки. В ходе обысков у него изъяли детскую порнографию.

По данным полиции, все произошло, когда девочка осталась ночевать у дочери шведского музыканта Рикарда Сундена. Дети спали в одной комнате. Осужденный вошел в помещение и совершил насильственный акт в отношении малолетней.

Потерпевшая долго скрывала случившееся и позже рассказала об этом подруге. Мать девочки обратила внимание на перемены, которые в ней произошли после инцидента. По словам женщины, дочь стала замкнутой и беспокойной.

Позже школьница во всем созналась. Родительница тут же обратилась в полицию. Отец троих детей Сунден отрицал все обвинения. Суд признал музыканта виновным и приговорил к девяти месяцам лишения свободы.

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#ребенок #насилие #музыкант

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