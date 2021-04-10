Следователи установили личности студенток, избивших одногруппницу в Крыму
Девочка обратилась с заявлением в полицию после того, как ее жестоко избили одногруппницы. Участницы драки понесут наказание за случившееся.
Правоохранители проверяют инцидент с избиением несовершеннолетней девочкой, который произошел в Бахчисарайском районе.
Информация о случившемся появилась Сети. Правоохранители смогли найти видео, на котором группа студенток издевается и избивает 16-летнюю одногруппницу.
В результате случившегося пострадавшая девочка, она вместе с матерью написала заявление в полицию. По данным следователей, местная жительница получила травмы в виде синяков и ссадин на лице.
Личности подростков, принимавших участие в драке, были установлены. Их привлекли к ответственности, сообщило крымское главное следственное управление СК РФ.