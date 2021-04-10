Два экс-чиновника в Архангельске стали фигурантами уголовного дела

Следствие будет ходатайствовать о заключении экс-чиновников администрации Архангельской области под стражу. По делу проведены обыски, допрашиваются свидетели.

Следствие будет ходатайствовать о заключении экс-чиновников администрации Архангельской области под стражу. По делу проведены обыски, допрашиваются свидетели.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух бывших чиновников администрации Архангельской области по подозрению в превышении полномочий и причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК по области и Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, мошенническая схема была использована при заключении госконтракта, связанной с лечебно-диагностическим корпусом детской больницы им. П. Г. Выжлецова. Обвиняемые создали такие условия, при которых директор выигравшей конкурс компании был вынужден отказаться от исполнения государственного контракта. В связи с этим конкурс состоялся снова. В нем победила нужная выгодная чиновникам организация. В итоге бюджету был причинен ущерб в сумме 4,5 млн рублей.