Никто не пострадал во время обвала грунта у жилых домов в Калуге

Проведение строительных работ в Калуге привело к обрушению грунта на одной из улиц города.

Проведение строительных работ в Калуге привело к обрушению грунта на одной из улиц города.

ЧП произошло на улице Парижской Коммуны на площади около 300 кв. метров рядом с местным музеем космонавтики. По предварительным данным, собственник одного из частных строений привез землю для того, чтобы расширить свой приусадебный участок. Но в результате его действий произошло сползание грунта.

Также стало известно о том, что грунт "добрался" до Яченского водохранилища, а фундамент одного из домов завис над пропастью, заметил руководитель городской управы населенного пунтка Дмитрий Денисов.