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18:06   10 Апреля 2021
Общество

Австрийский канцлер объявил о благополучном завершении переговоров по закупке "Спутника V"

Австрийский канцлер объявил о благополучном завершении переговоров по закупке "Спутника V"

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о завершении переговоров с Москвой по поводу закупки российского препарата от COVID-19 "Спутник V".

Австрия планирует закупить препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции, разработанный Центром имени Гамалеи, отметил Курц.

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#австрия #вакцина #Спутник V

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