18:06 10 Апреля 2021Общество
Австрийский канцлер объявил о благополучном завершении переговоров по закупке "Спутника V"
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о завершении переговоров с Москвой по поводу закупки российского препарата от COVID-19 "Спутник V".
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о завершении переговоров с Москвой по поводу закупки российского препарата от COVID-19 "Спутник V".
Австрия планирует закупить препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции, разработанный Центром имени Гамалеи, отметил Курц.
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