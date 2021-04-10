Австрийский канцлер объявил о благополучном завершении переговоров по закупке "Спутника V"

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о завершении переговоров с Москвой по поводу закупки российского препарата от COVID-19 "Спутник V".

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о завершении переговоров с Москвой по поводу закупки российского препарата от COVID-19 "Спутник V".

Австрия планирует закупить препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции, разработанный Центром имени Гамалеи, отметил Курц.

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