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18:01   10 Апреля 2021
Политика

Советник в ТКГ по Донбассу анонсировал встречу лидеров Украины, Франции и ФРГ

Советник в ТКГ по Донбассу анонсировал встречу лидеров Украины, Франции и ФРГ

Встреча лидеров ФРГ, Украины и Франции состоится в течение недели. Мероприятие анонсировал советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Советники "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) проведут заседание 14 апреля. По словам Арестовича, Киев не ожидает "ничего особенного" от этих переговоров. Он также прокомментировал предстоящую встречу в рамках ОБСЕ.

"Политика — это позиция. Если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде", — сказал Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

Он также выразил мнение, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) решает "только тактические вопросы".

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#донбасс #украина #арестович

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