Кражу средств граждан с помощью записи их голоса назвали вымыслом в "Сбере"

Специалисты Сбербанка назвал невозможным использование злоумышленниками голосовых данных клиентов банков для хищения денег с их счетов или оформления кредита на чужое имя.

Специалисты Сбербанка назвал невозможным использование злоумышленниками голосовых данных клиентов банков для хищения денег с их счетов или оформления кредита на чужое имя.

Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации, комментируя сведения полиции Москвы о подобных случаях. По словам представителей "Сбера", такие слухи распространяются с целью лишить россиян доверия к банкам, передает ТАСС.

"Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого - посеять панику и подорвать доверие банкам", — заявили в Сбербанке.

До этого в пресс-службе полиции сообщили, что аферисты в Москве стали звонить клиентам банков, записывать их голос и используя его для оформления займов. Сегодня, как отмечали правоохранительные органы, банки для установления или проверки личности своих клиентов могут собирать биометрические данные, в том числе запись голоса.