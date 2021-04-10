В Северной Корее казнили министра образования за провальную работу — The Mirror

Министр образования КНДР казнен за провал программы дистанционного обучения в пандемию, пишут СМИ.

Глава КНДР Ким Чен Ын приказал казнить министра образования за провал программы дистанционного обучения в пандемию, утверждает британское издание The Mirror.

Сообщается, что решение северокорейский лидер принял после расследования, прошедшего в Министерстве высшего образования КНДР — проверка показала, что ведомство не добилось достаточного прогресса в обучении по сети.

Отчет о результатах расследования, проведенного руководством республики, был просмотрен журналистами южнокорейского издания Daily NK — интернет-газета регулярно публикует материалы из КНДР, получаемые через собственную сеть информаторов, действующих в стране.

Если верить южнокорейской прессе, в документе утверждалось, что министр образования КНДР сделал недостаточно для надлежащего «осуществления закона о дистанционном образовании». Также инспекторы подчеркивали постоянные жалобы сотрудников министерства на тяжелую работу и сомнения в том, что государство выделяет достаточно средств ведомству.

После казни министерство было «реорганизовано» под руководством Ри Гук Чхоля, президента Университета Ким Ир Сена, говорится в докладе. В планах у чиновника «регулярно проводить конференции».

Информация источников Южной Кореи о казнях южнокорейских чиновников подтверждается далеко не всегда. В 2015 году южнокорейское агентство «Енхап» распространило информацию о публичном расстреле главы Минобороны КНДР Хен Ен Чхоля из зенитного орудия — «новость» подхватили мировые СМИ. Позже Хен Ен Чхоль предстал в эфире северокорейского телевидения живым и здоровым — он стоял рядом с Ким Чен Ыном.

Ранее американское издание The National Interest рассекретило план ликвидации Ким Чен Ына, составленный в Пентагоне «на всякий случай». Подробности читайте в нашей статье.