Токарь завода в Пензенской области погиб на рабочем месте

Сотрудники Следственного комитета по Пензенской области возбудили дело после смерти 63-летнего мужчины во время работы на токарном станке.

Сотрудники Следственного комитета по Пензенской области возбудили дело после смерти 63-летнего мужчины во время работы на токарном станке.

Трагедия произошла в апреле 2021 года в Городищенском районе, когда местный житель находился в помещении мастерской, где выполнял работы по вытачиванию деталей на токарно-винторезном станке, сообщает пресс-служба СК по региону. Но в какой-то момент часть его верхней одежды зацепилась за вращающийся металлический прут.

Из-за произошедшего мужчина получил тупую травму шеи, которая и стала причиной его гибели. После произошедшего правоохранители начали расследование по делу, возбужденному по ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".