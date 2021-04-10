Витамин B1 смогут использовать для лечения травм спинного мозга
Грамотное применение инъекции витамина B1 может помочь пациенту преодолеть травму спинного мозга.
Витамин В1 не только помогает организму восстановиться, но и снижает последствия для центральной нервной системы. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований на крысах сделала группа российских ученых. По итогам работы они написали научную статью и опубликовали ее в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.
Установлено, что тиамин, который входит в терапию, препятствует развитию нарушения обмена веществ головного мозга или травмы спины. Применение витамина В1 в первые сутки после травмы может помочь восстановить двигательную активность.
Сейчас медики не могут вылечить человека после таких повреждений, так как есть риск, что у пациента могут развиться психические или нейродегенеративные заболевания. Однако исследование дает надежду, что применение тиамина поможет в предотвращении патологий центральной нервной системы у людей с травмами спины.