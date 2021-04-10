Витамин B1 смогут использовать для лечения травм спинного мозга

Грамотное применение инъекции витамина B1 может помочь пациенту преодолеть травму спинного мозга.

Грамотное применение инъекции витамина B1 может помочь пациенту преодолеть травму спинного мозга.

Витамин В1 не только помогает организму восстановиться, но и снижает последствия для центральной нервной системы. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований на крысах сделала группа российских ученых. По итогам работы они написали научную статью и опубликовали ее в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.

Установлено, что тиамин, который входит в терапию, препятствует развитию нарушения обмена веществ головного мозга или травмы спины. Применение витамина В1 в первые сутки после травмы может помочь восстановить двигательную активность.

Сейчас медики не могут вылечить человека после таких повреждений, так как есть риск, что у пациента могут развиться психические или нейродегенеративные заболевания. Однако исследование дает надежду, что применение тиамина поможет в предотвращении патологий центральной нервной системы у людей с травмами спины.