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17:10   10 Апреля 2021
Политика

Журналисты раскрыли подробности "диванного" скандала в Анкаре

Журналисты раскрыли подробности "диванного" скандала в Анкаре

Немецкое издание Der Tagesspiegel прокомментировало скандал между Турцией и Европейским союзом. Журналисты раскрыли суть конфуза, произошедшего в Анкаре.

Ранее стало известно, что в Турцию прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель для переговоров с президентом государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как выяснилось позднее, фон дер Ляйен на встрече не хватило кресла и она была вынуждена занять место на диване, которое, согласно принятым нормам, обычно отводят переводчикам и другим участникам встречи. Мировые эксперты назвали произошедшее в Анкаре "диванным" скандалом.

Журналисты Der Tagesspiegel считают, что случившееся "живо отобразило иерархию". Многие в Европе сочли это намеренным нарушением протокола.

"На равных встречаются двое мужчин, Мишель и Эрдоган. У них статус первых лиц. Председатель Еврокомиссии выполняет лишь второстепенную функцию, как и турецкий министр иностранных дел, служащий своему президенту", — пишет немецкое издание.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, кресла на встрече представителей ЕС и Эрдогана были расставлены в соответствии с требованием протоколистов ЕС. Однако член Европарламента Софи ин'т Велд считает, что произошедшее не было случайностью.

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