Переговоры Эрдогана и Зеленского начались в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщила администрация турецкого президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщила администрация турецкого президента.

Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом 10 апреля. Стороны планируют обсудить вопросы двусторонних отношений и стратегического партнерства между Киевом и Анкарой. Также будут обговариваться шаги для укрепления сотрудничества, региональные и международные проблемы.