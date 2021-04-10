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16:53   10 Апреля 2021
Политика

Переговоры Эрдогана и Зеленского начались в Стамбуле

Переговоры Эрдогана и Зеленского начались в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщила администрация турецкого президента.

Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом 10 апреля. Стороны планируют обсудить вопросы двусторонних отношений и стратегического партнерства между Киевом и Анкарой. Также будут обговариваться шаги для укрепления сотрудничества, региональные и международные проблемы.

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#украина #турция #эрдоган #зеленский

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