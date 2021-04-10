Стас Садальский раскритиковал молодых российских исполнителей

Шоумен Станислав Садальский прокомментировал нашумевший выпуск шоу "Музыкалити" с певицей Ларисой Долиной и обозвал юную тиктокершу Валю Карнавал "помойкой".

Шоумен Станислав Садальский прокомментировал нашумевший выпуск шоу "Музыкалити" с певицей Ларисой Долиной и обозвал юную тиктокершу Валю Карнавал "помойкой".

В последнем выпуске шоу по традиции встретились представители старшего и молодого поколение. Гостями программы стала певица Лариса Долина и звезда социальной сети TikTok Валя Карнавал. Звезда эстрады по просьбе ведущего дала девушке урок по пению, но та, к сожалению, не смогла попасть в ноты. Долина констатировала, что это кошмар. После этого выпуска артистку затравили фанаты Карнавал.

Садальский вступился за Долину и заявил, что популярность Карнавал это чистая случайность. Девушку он назвал бездарной и сравнил ее с помойкой. Шоумен раскритиковал всех молодых исполнителей на примере тиктокерши.

"У меня огромное уважение к Ларисе Долиной, сидеть с какой-то помойкой — это недостойно. Где Лариса Долина, и где эта блогерша. Мне печально, что Лариса вляпалась", — сказал он в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Он посочувствовал Долиной из-за того, что ей пришлось участвовать в таком низкосортном шоу. Садальский также объяснил, что ведущий Максим Галкин не переживает о своих гостях и ориентируется только на просмотры и лайки.