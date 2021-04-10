Организации Сороса и Ротшильдов продвигают в соцсетях рекламу педофилии

Организации, принадлежащие династии банкиров Ротшильдов и финансисту из США Джорджу Соросу, продвигают в интернете педофилию.

Организации, принадлежащие династии банкиров Ротшильдов и финансисту из США Джорджу Соросу, продвигают в интернете педофилию.

Североамериканская ассоциация Мужчин и Мальчиков разместила в социальной сети Facebook баннер с надписью "Секс до 8 лет или это будет слишком поздно". Ассоциацию спонсирует Джордж Сорос, который известен своей антироссийской деятельностью.

Также на баннере указано, что педофилия является якобы естественной сексуальной ориентацией. Пользователи, заметившие эту публикацию, стали массово жаловаться на баннер, но администрация Facebook не увидела нарушений в рекламе педофилии.

"Фото было отсмотрено, и хотя оно не противоречит стандартам нашего сообщества, вы сделали правильно, дав нам знать", — указано в ответе от Facebook.

Ранее инвестдиректор фонда Сороса рассказала журналистам, что рыночные игроки начали вкладывать средства в биткоин из-за боязни обесценивания фиатных денег. Такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса. Также сообщалось, что власти Мьянмы арестовали счета фонда Сороса.