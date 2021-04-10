Нижегородская полиция разыскивает скрывшегося после смертельного ДТП водителя

Автомобиль, двигаясь на высокой скорости, наехал на пешехода в Нижнем Новгороде и скрылся. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

Автомобиль, двигаясь на высокой скорости, наехал на пешехода в Нижнем Новгороде и скрылся. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

Жительница Автозаводского района стала жертвой аварии на улице Лескова, сообщат пресс-служба регионального ГИБДД. У погибшей остались двое детей.

Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 апреля. Автомобиль на высокой скорости сбил женщину, пересекавшую проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, а водитель скрылся с места происшествия. Теперь его личность устанавливают сотрудники полиции.