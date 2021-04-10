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16:25   10 Апреля 2021
Общество

Глава Минздрава РФ сравнил осложнения при гриппе и коронавирусе

Глава Минздрава РФ сравнил осложнения при гриппе и коронавирусе

Осложнения при коронавирусе встречаются в два раза чаще, чем при гриппе, предупредил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцина против COVID-19 сможет защитить от осложнений, поэтому важно сделать прививку, добавил министр. Коронавирус имеет почти в два раза больше осложнений по сравнению с респираторными заболеваниями, в том числе с гриппом.

Мурашко подчеркнул, что зарегистрированные в России препараты показали высокий уровень безопасности и эффективности. Министр также отметил, что у мужчин старше 35 лет риск осложнений выше, чем у женщин. Это следует учитывать, принимая решение о вакцинации.

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#грипп #коронавирус #Мурашко

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