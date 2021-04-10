Глава Минздрава РФ сравнил осложнения при гриппе и коронавирусе

Осложнения при коронавирусе встречаются в два раза чаще, чем при гриппе, предупредил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Осложнения при коронавирусе встречаются в два раза чаще, чем при гриппе, предупредил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцина против COVID-19 сможет защитить от осложнений, поэтому важно сделать прививку, добавил министр. Коронавирус имеет почти в два раза больше осложнений по сравнению с респираторными заболеваниями, в том числе с гриппом.

Мурашко подчеркнул, что зарегистрированные в России препараты показали высокий уровень безопасности и эффективности. Министр также отметил, что у мужчин старше 35 лет риск осложнений выше, чем у женщин. Это следует учитывать, принимая решение о вакцинации.