Мэр Омска в рамках предвыборной кампании посетила Большереченский район

Глава Омска Оксана Фадина начала предвыборную кампанию с Большереченского района. Об этом сообщают региональные СМИ.

Глава Омска Оксана Фадина начала предвыборную кампанию с Большереченского района. Об этом сообщают региональные СМИ.

По информации журналистов, Оксана Фадина начала программу посещения районов, которые входят в округ №141. Мэр побывала на своей малой родине — в Большеречье.

«Для меня было абсолютно очевидно, какой район будет первым, с которого я начну свою кампанию. Это моя малая родина, Большереченский район, поселок Большеречье», — цитируют градоначальницу местные СМИ.

По словам Фадиной, она посещала Большереченский район и раньше. Однако в должности мэра она приехала на родину впервые. В рамках поездки чиновница посетила школу, детский сад, который возводится в поселке, а также встретилась с главой Большереченского района Василием Майстепановым. По словам главы Омска, в ближайшее время в районе начнется капитальный ремонт культурных и спортивных учреждений.

Ранее стало известно, что Оксана Фадина зарегистрировалась на праймериз по выборам в Госдуму РФ. Также она намерена баллотироваться в Законодательное собрание Омской области.