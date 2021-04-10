Грузия намерена вернуть посла в Киев

Министерство иностранных дел Грузии работает над возвращением посла Теймураза Шарашенидзе в Киев. Об этом заявила пресс-спикер ведомства Мариам Нарчемашвили.

Министерство иностранных дел Грузии работает над возвращением посла Теймураза Шарашенидзе в Киев. Об этом заявила пресс-спикер ведомства Мариам Нарчемашвили.

По ее словам, у Украины и Грузии загруженная повестка двусторонних отношений. Вопросы касаются общих вызовов и целей по европейской и евроатлантической интеграции. Нарчемашвили отметила, что решение подобных задач требует пребывания посла в Киеве. По этой причине МИД сейчас занимается возвращением диппредставителя на Украину.

Стоит отметить, посла Тбилиси в Киеве отозвали для консультаций в 2020 году. Причиной такого решения стало назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ Украины.