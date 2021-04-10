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15:59   10 Апреля 2021
Политика

Замглавы МИД РФ призвал США ответственнее относиться к информационным процессам

Замглавы МИД РФ призвал США ответственнее относиться к информационным процессам

Власти США должны обеспечить более ответственное отношение к информационным процессам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал недавний брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Ранее она сообщила журналистам о якобы состоявшихся переговорах между РФ и США на уровне министерств обороны.

"Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме", — отметил Рябков.

Замглавы российского МИД в беседе с РИА Новости призвал более ответственно подходить к таким вопросам.

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#сша #мид #рябков

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