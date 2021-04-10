Политолог Карасев рассказал, почему Зеленский не выполняет Минские соглашения

Власти Украины не станут поддерживать "Минск-2". Об этом заявил директор "Института глобальных стратегий", политолог Вадим Карасев.

Власти Украины не станут поддерживать "Минск-2". Об этом заявил директор "Института глобальных стратегий", политолог Вадим Карасев.

Киев не раз заявлял, что не будет выполнять Минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны. По словам эксперта, это связано с желанием президента Украины Владимира Зеленского не допустить новый Майдан.

Известно, что в Незалежной немало людей, которые активно выступают против "Минска-2". Чаще всего это представители националистических и экстремистских группировок, имеющие на руках огнестрельное оружие и представляющие силу, с которой приходится считаться.

"Даже по этому соображению вряд ли Зеленский пойдет на реализацию Минских соглашений. Украина может пойти только на заморозку (ситуации. — Прим. ред.) — по приднестровскому сценарию, например. Если кто-то думает, что Украина хочет пойти по пути Карабаха, то это вряд ли", — заявил политолог.

Вадим Карасев добавил, что Россия не допустит повторения ситуации Нагорного Карабаха в Донбассе. Поэтому у Киева остается лишь один вариант — заморозить напряжение на востоке страны.