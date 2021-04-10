Дачникам дали советы по подготовке к весеннему сезону

Горячая пора для дачников начинается весной. Агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова дала несколько советов по подготовке участка к сезону посадок.

Горячая пора для дачников начинается весной. Агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова дала несколько советов по подготовке участка к сезону посадок.

Дачная пора начинается ранней весной с выбора семян. Их следует покупать в специализированных магазинах и садовых центрах. Особое внимание агроном рекомендует уделить сроку годности — просроченные семена не принесут хорошего урожая. Упаковка должна быть проштампована, предупредила Назарова.

Обрезать деревья лучше в марте-апреле, это стимулирует рост растений и формирует гармоничную крону. Санитарную обрезку следует делать до начала сокодвижения, пояснила агроном. Срезы замазываются специальным бальзамом. В первую очередь удаляют неправильно растущие, сломанные или подмерзшие ветки.

Профилактику растений от болезней лучше делать в апреле, отметила Назарова. Удобрение грунта также проводится ранней весной. Перед формированием грядок в теплице ее рекомендуется обработать средствами от болезней и вредителей.